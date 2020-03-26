محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قام قطاع الأمن العام بحملة أمنية مكبرة وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، وقوات الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم. أسفرت جهود الحملة عن ضبط (عدد 8 قطع أسلحة نارية) بحوزة 7 متهمين عبارة عن (3 بنادق آلية، 5 بنادق خرطوش). وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم بدون ترخيص. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ومتجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام يقود حملة مكبرة في أسيوط لضبط تجار الأسلحة النارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.