محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملات أمنية لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجة عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 200 قطعة سلاح ناري، 226 قضية مخدرات وتنفيذ 78611 حكم قضائي متنوع. وأثمرت الجهود عن ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 7 متهمين، ارتكبوا 13 حادث سرقة متنوعة، 22 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، 158 دراجة نارية مخالفة و إعادة (3 دراجات نارية ، 7 سيارات )، وضبط 15446 مخالفة مرورية، وفحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 12 منهم. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر في يوم واحد.. تنفيذ 78 ألف حكم قضائي وضبط 226 قضية مخدرات بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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