تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "اقتحام قسم العرب" لـ 18 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب"، لجلسة 18 أبريل إداريا؛ لمرافعة الدفاع.

تعود أحداث تلك الواقعة لمحافظة بورسعيد في شهر أغسطس 2013، وعرفت إعلاميًّا باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، واتهم فيها قيادات الجماعة الإرهابية على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين.

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015، حكمًا بمعاقبة محمد بديع مرشد الإخوان والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيًا.