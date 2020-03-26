جريمة في المدافن.. ضبط صاحب محل مُنظفات يُصنع كحوليات مضروبة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط صاحب محل منظفات لتصنيعه مواد كميائية بخامات مجهولة المصدر وإعدادها للبيع على الجمهور بزعم كونها مواد كحولية مطهرة.

أكدت معلومات وتحريات المقدم علي فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، قيام صاحب محل منظفات كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي له معلومات جنائية بتصنيع مواد كيميائية مستخدماً خامات مجهولة المصدر وإعدادها للبيع بالمحل ملكه بزعم كونها مواد كحولية مطهرة، متخذاً من فناء "مدفن" كائن بدائرة القسم مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتمكن الرواد أحمد الصباغ ورامي شتا ومحمود أبو الدهب ومصطفى عياض، ضباط مباحث القسم، من ضبطه حال تواجده بالفناء المشار إليه، وعثر على (40 جركن بلاستيك "يحوي مواد كيميائية وزنت 9000 لتر"– 70 كيلو من مادة السليانور "بودرة خام" – 15 زجاجة معبئة بمود كحولية "مُعدة للبيع"، 9 زجاجات فارغة "معدة للتعبئة") جميعها "مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مواد كيمائية تشبه فى تركيبها الكحول المطهر بقصد ترويجها على عملائه بالمحل ملكه وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله النقيب محمد فؤاد، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.