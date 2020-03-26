برشام ومخدرات بمليون نصف".. ضبط 15 ألف قرص مخدر و48 طربة حشيش بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسكندرية، في ضبط شخصين لاتجارهما في المواد والأقراص المخدرة وبحوزتهما 15 ألف قرص مخدر و48 طربة لمخدر الحشيش وسلاح ناري.
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام (عاطل – سبق اتهامه في 3 قضايا أخرهم قضية مخدرات ومطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده في قضيتي "ضرب، أقراص مخدرة" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل، سيدة بدون عمل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانى المنتزه) بالاتجار في المواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما بمحافظة الإسكندرية.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وبحوزتهما (15000) قرص مخدر، و(48) طربة لمخدر الحشيش وزنت (4,800 كيلو جرام)، وطبنجة وخزينة و(7) طلقات نارية، ومبلغ مالي و(2) هاتف محمول .
وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفان للإتصال بعملائهما، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.
وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد والأقراص المخدرة بـ (1,536,000مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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