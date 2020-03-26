مصر | تجديد حبس متهم أطلق النار على جاره بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهم أطلق النار على جاره بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، قرارا بتجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بقتل جاره بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة بينهما.

وتعود تفاصيل الواقعة حسبما جاءت في الأوراق الرسمية، أن اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من قسم شرطة المرج مفاده تلقى إشارة من مستشفى المطرية التعليمي باستقبالها "أحمد. س"، 34 سنة، عاطل ومقيم شارع مسجد الإخلاص من شارع الجزيرة ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرها 15785 لسنة 2019م المرج "سرقة مسكن" شقيق المتوفى "محمود. س. ي"، 31 سنة، عاطل.

وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه المتوفى و"رجب. س"، 38 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 22379 لسنة 2017م المرج بسبب خلافات بينهما حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتوفى على المتهم بالضرب محدثًا إصابته، فقام المتهم بإحضار فرد خرطوش وأطلق عيارا تجاه المجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش عيار 12مم" المُستخدم في ارتكاب الواقعة.

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وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

ومن ناحية أخرى قُتل شاب إثر وقوع مشاجرة بينه وبين أحد أفراد عائلته، اليوم السبت، بقرية الفهميين التابعة لمركز الصف، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بقرية الفهميين، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وبينت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أن المتهم والمجني عليه من نفس العائلة، وكانت وقعت بينهما مشاجرة قبل ذلك لوجود خلافات بينهما، وتجددت اليوم السبت، أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.