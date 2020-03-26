مصر | حجز مالك مصنع لاتهامه بتصنيع مستلزمات طبية غير مطابقة للموصفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز مالك مصنع لاتهامه بتصنيع مستلزمات طبية غير مطابقة للموصفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، حجز مالك مصنع بمدينة ٦ أكتوبر، ٢٤ ساعة، على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات، حول اتهامه بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات (الكحول، الجل) غير مطابقة للمواصفات القياسية، وحيازته لـ٢ طن من المستلزمات، فيما أمرت بالتحفظ على المضبوطات، لتحليلها وكتابة تقرير واف عنها.

كشفت التحقيقات، أنه بمواجهه مالك المصنع، اعترف بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية غير صالحة للاستخدام، وتصنيعها من خامات إنتاج مجهولة المصدر، ووضع عليها العلامة التجارية المُشار إليها (غير مسجلة بوزارة الصحة) بقصد طرحها للبيع بالصيدليات والمستشفيات، مسببًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين مستغلًا إقبالهم على شراء تلك الأصناف بسبب الظروف الراهنة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. بداية الواقعة، كانت عندما داهم ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، مصنعا لإنتاج المطهرات الطبية المغشوشة والمقلدة بمدينة 6 أكتوبر، وعثر بداخله على طني مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. Advertisements

أكدت تحريات ومعلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة مفادها، قيام مالك مصنع غير مرخص للصناعات الكيميائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية غير مطابقة للمواصفات القياسية. وعقب تقنين الإجراءات القانونية، بإشراف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المصنع المُشار إليه بحملة برئاسة العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم إسلام سمير، رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

وبتفتيشه أمكن ضبط كمية قدرها 5133 لتر سوائل "كحول، جل، كلور"، 1،750 طن مواد كيميائية، منتج نهائي ومستلزمات إنتاج جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام، حيث تم ضبط 1000 بخاخة معبأة كحول مطهر سعة الواحدة 125 مللي مدون عليها إحدى العلامات التجارية (منتج نهائي معد للبيع).