مصر | ضبط 200 سلاح ناري و226 قضية مخدرات

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن.

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة ماضية، من ضبط 200 قطعة سلاح ناري، و226 قضية مخدرات. ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 200 قطعة سلاح ناري، بحوزة 170 متهما، وذلك على النحو التالي 23 بندقية آلية، 43 بندقية خرطوش، 10 طبنجات، 124 فردا محليًا، 385 طلقة مختلفة الأعيرة، 25 خزينة أسلحة نارية، 199 قطعة سلاح أبيض. وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 78611 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

367 حكم جناية، 22796 حكم حبس جزئي، 4103 أحكام حبس مستأنف، 40292 غرامة، 11053 مخالفة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 7 متهمين، ارتكبوا 13 حادث سرقة متنوعة.

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وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 226 قضية مخدرات بحوزة 244 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 12،147 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 99،705 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2،296 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 440 جراما.

كما ضبطت كمية من مخدر الكيتامين وزنت 250 جراما، كمية من مخدر البودرة وزنت 70 جراما، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1،805 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 727 جراما، 5266 قرصا مخدرا. وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 38 متهما.

وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 22 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط 158 دراجة نارية مخالفة، في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (3 دراجات نارية، 7 سيارات).

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 15446 مخالفة مرورية.