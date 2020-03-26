مصر | حبس متهم لحيازته هيروين في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متهم لحيازته هيروين في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السلام الأول الجزئية، اليوم الخميس، بحبس متهم لحيازته مخدر هيروين بقصد الإتجار به، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما تم التحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة وإرسال تقرير بها.

فيما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول – ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بما تقدم.

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ومن ناحية أخرى من ناحية أخرى، شنت أجهزة مديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت من ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 4 كيلو جرام" – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، و(مسجل شقي خطر "فرض سيطرة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وضبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 1،240 كيلو جرام" – مبلغ مالي – وهاتف محمول). ومن ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 400 طربة لمخدر الحشيش. وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية – مقيم بمحافظة الإسكندرية تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بكمين أعد له، وبحوزته (400 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 40 كيلو جرام" - مبلغ مالي- هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي في مجال الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2،800،000 – إثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه.