مصر | ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن الدقهلية، بقرية كوم النور بدائرة مركز شرطة ميت غمر، 2 بندقية آلية، ومسدس، وفرد خرطوش، و52 طلقة مختلفة الأعيرة.

كما ضبطت خلال حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة قوات الأمن، اليوم الخميس، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 51،500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.