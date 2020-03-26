مصر | القبض على 5 تجار مخدرات في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 5 تجار مخدرات في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة من ضبط خمسة أشخاص بالقاهرة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنت من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة حال إستقلالهما سيارة قيادة الأول بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، والهاتفين للإتصال بعملائها.

كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جراما، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان حساس، وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه.

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وضبط أيضًا عاطلان حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما كمية من الفودو المخدر وزنت 750 جراما، وكمية من البودر المخدر وزنت 5 جراما، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.