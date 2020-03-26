مصر | ضبط طني مستلزمات طبية مجهولة المصدر في أكتوبر

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داهم ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، مصنعا لإنتاج المطهرات الطبية المغشوشة والمقلدة بمدينة 6 أكتوبر وعثر بداخله على طني مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. وأكدت تحريات ومعلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة مفادها، قيام مالك مصنع غير مرخص للصناعات الكيميائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات (الكحول، الجل) غير مطابقة للمواصفات القياسية.

واستخدم مالك المصنع، خامات مجهولة المصدر، ووضع علامة تجارية عليها غير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالصيدليات والمستشفيات، مسببًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين مستغلًا إقبالهم على شراء تلك الأصناف بسبب الظروف الراهنة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. وعقب تقنين الإجراءات القانونية، بإشراف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المصنع المُشار إليه بحملة برئاسة العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم إسلام سمير، رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

وأسفرت الضبط، عن ضبط المدير المسئول، مُقيم بالقليوبية، وتبين أن المكان لا تتوافر به الاشتراطات الصحية اللازمة ومن دون سجل صناعي.

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وبتفتيشه أمكن ضبط كمية قدرها 5133 لتر سوائل "كحول، جل، كلور"، 1،750 طن مواد كيميائية، منتج نهائي ومستلزمات إنتاج جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام، حيث تم ضبط 1000 بخاخة معبأة كحول مطهر سعة الواحدة 125 مللي مدون عليها إحدى العلامات التجارية (منتج نهائي معد للبيع).

كما تم ضبط 500 عبوة تحوي جل مطهر سعة الواحدة 125 مللى مدون عليها إحدى العلامات التجارية (منتج نهائي معد للبيع)، و19 جركن معبأ كحول سعة الواحد 20 لترا، و6 تانك وبرميل معبأ جل مطهر، و30 جركن معبأ كلور سعة الواحد 60 لترا، و70 شيكارة معبأة مادة كيميائية (بلومير) زنة الواحدة 25 كيلو جراما.

وضبط أيضًا، جركن معبأ مادة مُذيبه سعة 33 لترا، وجركن معبأ عطر التفاح سعة 10 لتر، و2000 بخاخة وعبوة فارغة معدة للتعبئة، 2000 استيكر خاص بالمنتجات مدون عليه إحدى العلامات التجارية. وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإدارته المصنع.