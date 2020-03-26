أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة': نعد سيناريوهات لمختلف الاحتمالات من السئ إلى الأسوأ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة': نعد سيناريوهات لمختلف الاحتمالات من السئ إلى الأسوأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شددت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على ضرورة عدم السماح بدخول أي من العاملين في المؤسسات الصحفية القومية "صحفيين – إداريين – عمال"، إلا بعد توقيع الكشف الطبي بأجهزة قياس الحرارة، وتوفير مستحضرات التطهير والتعقيم قبل دخول أماكن العمل.

وطلبت الهيئة من رؤساء مجالس الإدارة، بتقليل أماكن دخول وخروج العاملين إلى أقل عدد ممكن، وإغلاق ما يمكن غلقه، لإحكام السيطرة عليه وتطبيق الإجراءات الصحية.

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وأكدت الهيئة في بيان لها، ضرورة الكشف اليومي على العاملين، الذين تضطرهم الظروف إلى التواجد في أماكن العمل، والتدرج في الإجراءات إلى حد المنع الكامل إذا اقتضت الظروف، والإخطار الفوري عن أي حالات يشتبه فيها.

وقالت الهيئة في بيانها، إن غرفة العمليات الرئيسية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية رؤساء مجالس الإدارات، في حالة تواصل مستمر، وسوف تعقد اجتماعًا محدودًا السبت المقبل؛ لدراسة موقف مختلف الإصدارات والإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها.

وكشفت الهيئة عن إعداد سيناريوهات لمختلف الاحتمالات من السئ إلى الأسوأ، بالاشتراك مع رؤساء المؤسسات، وذلك في ضوء القرارات التي تتخذها الدولة، وهدفها الرئيسي هو الحفاظ على العاملين وسلامتهم.