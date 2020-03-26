أخبار مصر | تعقيم وتطهير 10 متاحف أثرية ضد كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعقيم وتطهير 10 متاحف أثرية ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استكمل قطاع المتاحف، اليوم الخميس، أعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار للمناطق والمتاحف الأثرية في إطار سياسة الدولة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، والتي شملت 10 متاحف على مستوى الجمهورية.

ومن ناحيته قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار: إن أعمال التعقيم والتطهير شملت متاحف الفن الإسلامي في باب الخلق، ومتحف مركب خوفو بمنطقة الأهرامات الأثرية، ومتحف النسيج المصري في شارع المعز لدين الله الفاطمي، ومتحف الشرطة في القلعة.

وأضاف أن الأعمال شملت متحف جاير أندرسون المجاور لجامع ابن طولون، ومتحف المطار، ومتحف السويس القومي، ومتحف مطروح، ومتحف العريش، ومتحف سوهاج القومي، ومتحف تل بسطا. وأكد أن أعمال التعقيم والتطهير تمت بواسطة فريق متخصص من وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير، وشملت جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكئ عليها الجمهور.

ولفت إلى أنها شملت أماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين. Advertisements ونوه بأن أعمال التطهير تمت باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تستمر الأعمال طوال فترة الإغلاق والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور ممدوح عثمان، مدير عام متحف الفن الإسلامي بباب الخلق: إن أعمال التعقيم والتطهير شملت المتحف بالكامل والذي يضم 25 قاعة عرض، والمخازن، والمبنى الإداري والترميم. ومن ناحيته، أوضح العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على شارع المعز لدين لله الفاطمي، أن أعمال التعقيم والتطهير شملت المباني الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.