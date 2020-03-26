أخبار مصر | لمواجهة كورونا.. إغلاق نادي المحامين بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمواجهة كورونا.. إغلاق نادي المحامين بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس نقابة محامي أسوان برئاسة النقيب حمادة أبو كرورة، خلال اجتماعه، غلق نادي المحامين النهري بأسوان غلقا كاملا، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء؛ بسبب أزمة فيروس كورونا وحفاظا على صحة المحامين وأسرهم.

وقرر مجلس النقابة الفرعية، استغلال النادي استثماريا، من خلال طرحه للإيجار بالمزاد عن طريق المظاريف المالية والفنية المغلقة، مع تحديد يوم ١ أبريل ٢٠٢٠ لبدء بيع كراسة الشروط، ويوم ١٥ أبريل جلسة فض المظاريف.

يذكر أنه تم افتتاح نادي محامي أسوان في السادس والعشرين من فبراير الماضي، عقب تطويره بواسطة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات الهندسية، ويضم قاعات متعددة الأغراض، ومطعما، وكافتيريا، ومنطقة أطفال، وغرف لإدارة شئون النقابة الفرعية. وأعلن رجائي عطية نقيب المحامين، غلق النقابة لمدة أسبوعين حتى الخميس 2 أبريل المقبل، وذلك بعد ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل النقابة. Advertisements جاء ذلك بعد مطالبة المحامون، بغلق النقابة للوقاية، والحد من التجمعات، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة للتطهير، وذلك في كافة مقرات النقابة العامة والفرعية بالمحافظات، وأيضًا تكفل النقابة بإعانة المحامين الذين تثبت إصابتهم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بإتخاذ المزيد من إجرءت الاحترازية لمكافحة فيروس الكورونا. وأعلن "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساءا حتى السادسة صباحا، مع تطبيق نفس الأمر على المواصلات العامة والخاصة، مضيفا أنه ستغلق كافة المراكز التجارية والمولات من الخامسة مساءا إلى 6 صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت. وأوضح أن هذا القرار غير مطبق على الصيدليات، والمخابز، والمحلات، كما ستعلق تقديم جميع الخدمات للمواطنين من مؤسسات الدولة ماعدا مكاتب الصحة، منوها بأنه سيتم غلق المقاهي والكافيهات لمدة أسبوعين، واقتصار المطاعم على خدمات التوصيل.

وقال رجائي عطية نقيب المحامين، في تدوينه له كتبها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك "إن هناك بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا ظهرت بين بعض الزملاء، موجها رسالة للمحامين قائلًا:" هل ترون غلق النقابة أسبوعين للوقاية ".