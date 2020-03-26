أخبار مصر | "أورنچ مصر" تتبرع بـ5 ملايين جنيه لدعم المتضررين من كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أورنچ مصر" تتبرع بـ5 ملايين جنيه لدعم المتضررين من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع شركة أورنچ مصر، للمساهمة بملبغ 5 مليون جنيه لدعم آلاف الاسر المتضررة ماديًا من الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار الفيروس والتي أثرت بشدة على دخولهم وحياتهم اليومية، يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين القطاع الخاص والدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته ودعم المواطنين المصريين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.

ومن المقرر أن تقوم شركة أورنچ ووزارة التضامن الاجتماعي بحملات إعلامية مشتركة على المنصات المختلفة سواء مرئية أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي للتأكد من الوصول إلى المستحقين من الأسر المتضررة. وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إن الوزارة ستطلق عددًا من المبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لدعم الأسر المتضررة وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية خلال فترة الأزمة. وثمنت الوزيرة على مبادرة شركة أورنچ ودعت كافة شركات القطاع الخاص لسلك ذات النهج في دعم الأسر المتضررة. من جانبه، قال المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، إن الشركة تتشرف بالتعاون مع الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي للوصول للمستحقين وهو جزء لا يتجزأ من دور الشركة نحو المجتمع المصري الذي نتشرف بخدمته. Advertisements وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة والإجراءات الوقائية القوية التي تقوم بها الدولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، قائلا: "كلنا ثقة في أن يتخطى المصريون معًا هذه المحنة".