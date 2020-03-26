أخبار مصر | تعقيم وتطهير محور خزان أسوان ضد كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعقيم وتطهير محور خزان أسوان ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواصل وزارة النقل اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، اللازمة لمواجهة فيروس كرونا في الهيئات والشركات التابعة ووسائل النقل والمواصلات وفي مواقع المشروعات المختلفة.
وأعلنت الوزارة في بيان اليوم الخميس، قيامها بتعقيم وتطهير نطاق مشروع محور خزان أسوان.
وفيما يلي أبرز معلومات عن مشروع إنشاء محور بديل لخزان أسوان:
- المحور سيربط بين الطريــق الواصــل لطريــق أسوان برانيـــس حتــى الطريـــق الصحــــراوي الغربي (القاهــرة – أســـوان) عابــــرا نهـــــر النيــل والطريـــــق الزراعــــــي الغربـــــي (القاهـــــرة – أســــوان) والربــط علــــــــــى طريـــــــــق أســــــوان أبــــو سمبـل.
- يتكون من 4 كبارٍ رئيسية (كوبري علي النيل - كوبرى على مفيض السد العالي - كوبري الطريق الزراعي الغربي - كوبري الزراعي الشرقي (الكورنيش).
- يبلغ طوله 4.5 كيلو متر.
- يبلغ عرض المحور 30 مترا بواقع 3 حارات في كل اتجاه.
- جزء المحور الذي سيعلو النيل يبلغ طوله 320 مترا.
- سيكون كوبري ملجم.
- تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 2 مليار جنيه.
- مقرر الانتهاء من المشروع خلال عامين.
- المحور سيربط مع طريق أسوان القاهرة الغربي ليكونا جزء من محور إسكندرية كيب تاون.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى 113 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.
ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.