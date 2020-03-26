شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: «الفرنساوي» يستقبل جميع الحالات الصحية كالمُعتاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار استقبال مستشفى قصر العيني التعليمى الجديد «الفرنساوي» للحالات الصحية المختلفة بما فيها الحالات الطارئة كما هو معتاد، وذلك في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها مصر، وتكريس جانب كبير من الخدمات الطبية لمواجهة فيروس «كورونا».

وقال «الخشت» في تصريحات صحفية، الخميس، إن هذه الخطوة تأتي في إطار توفير الرعاية الصحية المطلوبة للمواطن المصري، ومشاركة في خدمة المجتمع كما هو معتاد لهذا الصرح الطبي العريق، مشيرًا إلى أن العلاج في مستشفى الفرنساوي بأسعار اقتصادية.

من جانبه، نفى الدكتور فؤاد زامل، مدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي»، ما تردد في بعض المواقع الإخبارية وتناقلته مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود مركز لعزل حالات الاشتباه بفيروس «كورونا» بالمستشفى، مؤكدًا خلو المستشفى من أية حالات مصابة بفيروس «كورونا» المستجد.