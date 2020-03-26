شكرا لقرائتكم خبر عن النص الكامل لحكم الإعدام والمؤبد لـ10 متهمين بـ«حريق خط أنابيب إيتاي البارود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود الجزئية، حكم بالإعدام شنقًا على 5 متهمين والمؤبد لـ5 آخرين في قضية حريق خط أنابيب البترول المار بقرية المواسير في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والذي راح ضحيته 9 أشخاص وأصيب 11 آخرون.

وجاء منطوق الحكم الصادر برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، وبحضور المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف إسكندرية، والمستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاي البارود الجزئية، كما يلي: «بعد الإطلاع على المواد 304 بند2 و309 بند2 و313 و384 بند1 و320 من قانون الاجراءات الجنائية، والمواد 25 من القانون رقم 94 لسنة 2015، والمواد 2 و3 و7 من القانون رقم 4 لسنة 88، والمواد 13 و17 و32 بند2 و241 بند1 و317 رابعًا وخامسًا، والمادة 361 بند 1 و2 و3 والمادة 361 بند1 من قانون العقوبات، حكمت المحكمة حضوريًا على المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، وغيابيًا على المتهمين الأول والثاني والتاسع والعاشر، وقضت بإجماع الأراء بمعاقبة كل من «فتحي .أ .م» مستأجر الأرض و«محمد .س .خ» و«هانى .ع .ع» و«مصطفى .س .ف» و«سعيد .ع .ع» هاربين بالإعدام شنقًا عما أسند إليهم».

وتابعت «ومعاقبة كل من «محمد .ر .ع» و«محمد .ع .ر» و«شعبان .م .ف» و«أحمد .ت .ز» و«أحمد .ر .م»، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، وألزمت المتهمين جميعًا بالمصروفات الجنائية، كما ألزمت المتهمين بالتضامن بأن يؤدوا لشركة البترول المجني عليه مبلغ 2 مليون و496 ألف جنيه قيمة التلفيات التي تكبدتها الشركة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليهم على نفقتهم ومصادرة المعدات المضبوطة، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة».