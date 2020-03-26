شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبعث برقية تعزیة لرئیس إندونیسیا لوفاة والدته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث ببرقية تعزیة إلى الرئیس جوكو ویدودو رئیس جمھوریة إندونیسیا، عبر فیھا عن خالص التعازي وصادق المواساة لوفاة والدته سائلا المولى عز وجل أن یتغمدھا بواسع رحمته ویسكنھا فسیح جناته.

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