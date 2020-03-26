شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: حضور وانصراف العاملين على فترتين لمنع التزاحم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، الخميس، تخفيض عدد العاملين في حدود أقل عدد ممكن ومقتصراً على مجموعة العمل اللازمة والضرورية لتسييره، تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك تجزئة ميعاد الحضور والانصراف للعاملين على دفعات، على أن يكون حضور الموظفين أو انصرافهم خلال فترتين متتاليتين بينهما فاصل زمنى بما لايؤدى إلى التزاحم أثناء الحضور, ويكون الانصراف بالتوازى على ذات النسق.

قالت وزارة العدل، إن ذلك يأتي في اطار ما تردد بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن التضرر من تزاحم المواطنين على وسائل المواصلات والحافلات العامة أثناء انصرافهم من العمل وعودتهم إلى منازلهم قبل تطبيق الحظر الجزئى، وتيسيراً على العاملين بديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها.

وفى السياق ذاته، شدد وزير العدل على استمرار اتباع معايير السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية بشأن مكافحة فيروس كورونا، وذلك بإخضاع العاملين بديوان عام الوزارة عشوائيًا لقياسات كشف حرارة الجسم بجهاز كاشف الحرارة عن بعد، وكذلك التعقيم المتوالى يوميًا للمكاتب وطرقات مبنى الديوان.

إجراءات التعقيم والتطهير بوزارة العدل

إجراءات التعقيم والتطهير بوزارة العدل

إجراءات التعقيم والتطهير بوزارة العدل

إجراءات التعقيم والتطهير بوزارة العدل