شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت..والحظر من 7 مساء لـ 6 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مختصون أن قرار حظر التجوال يبدأ من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً يومياً بما فيها الجمعة والسبت، بمعنى يعني تحرك المواطنين من بعد السادسة صباحا حتى بدء الحظر في السابعة مساءً بصفة يومية.

وأوضحوا أنه يتم غلق المراكز التجارية والمطاعم من الخامسة مساءً حتى انتهاء وقت الحظر يومياً، عدا الجمعة والسبت يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة.

ونفذت الجهات المعنية أمس قرار حظر حركة الطرق على مستوى الجمهورية من السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضوا لها.

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وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.