شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 8 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 8 حالات.

وكانت السلطات الصحية فى إسرائيل أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2495 حالة .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن السلطات الإسرائيلية طالبت المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان، فيما أغلقت المدارس والعديد من الشركات مما أدى إلى تسريح أكثر من خمسمائة ألف عامل وموظف حتى الآن.

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وقالت الحكومة الإسرائيلية إن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء، وأن مفتشي البلديات سيقومون بفرض الأنظمة الخاصة بإغلاق المحال التجارية .

وكانت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5 وفيات، بعد تسجيل حالتى وفاة جديدتين، كما حكومة الاحتلال الإسرائيلى قد صادقت على مجموعة من القيود الجديدة على الحركة لمواجهة انتشار وباء كورونا.