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ثالث الرحلات العراقية الاستثنائية تُغادر مصر لإعادة مسافرين عراقيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولي ظهر الخميس، ثالث رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية، مُتجهة إلى العاصمة بغداد، وعلى متنها 298 مواطناً من العراقيين المرضى والأفواج السياحية العالقين في مصر.

 

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وأشاد سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي، بالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية المعنية، وسرعة استجابتها لتسيير هذه الرحلات الجوية، مشيراً إلى أن سفارة العراق في القاهرة تواصل تلقي طلبات الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من الذين دخلوا إلى مصر لغرض السياحة وكذلك ممن جاؤوا طلباً للعلاج، موضحاً أن السفارة أصدرت بياناً أمس مفاده التريث بتسيير الرحلات الجوية في الوقت الحالي لحين صدور تعليمات جديدة.

 

وكانت السفارة، استنادا لموافقة لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020، وبالتنسيق مع خلية الأزمة في وزارة الخارجية العراقية والوزارات المعنية ومكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وتزامناً مع تداعيات أزمة فيروس الأخيرة، قد سَيّرَت رحلتين يومي الثلاثاء والأربعاء، لعودة المواطنين العراقيين من المرضى والأفواج السياحية العالقين في مصر الى بغداد، بالتعاون مع السلطات المصرية ذات الصلة.

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