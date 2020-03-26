الكرملين يحذر الروسيين: استعدوا لأسوأ سيناريو بسبب فيروس كورونا

وكان المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أعلن أمس الأربعاء، أن ثمة مشاورات جدية لاحتمال إلغاء العرض العسكرى بمناسبة الذكرى، فى إطار الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك الخميس في قمة طارئة لمجموعة العشرين تعقد عبر الانترنت.