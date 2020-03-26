سفارة مصر بسلطنة عمان: رحلة استثنائية فجر السبت لعودة المصريين للقاهرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة مصر بسلطنة عمان تسيير رحلة استثنائية لمصر للطيران فجر بعد غد السبت لعودة المواطنين العالقين، وذكرت السفارة -عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الخميس- أن الإرشادات الأساسية لمنظمة الصحة العالمية تتص على التزام الأفراد بأماكن تواجدهم والتقليل أو الامتناع عن السفر والتنقل في الوقت الحالي، وعلى الدول الالتزام التزاما صارما بتطبيق ذلك.

وأضافت انه وفى اطار التزام مصر، فقد تم تعليق حركة الطيران، ولكن تحت الظروف القاهرة يتم تسيير رحلات طيران استثنائية لانقاذ العالقين بالمطارات، او من الزائرين ممن يصعب اقامتهم بدولة الضيافة خلال الفترة المقبلة.

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وأوضحت انه بناء على ذلك فإن السفارة تفتح باب التسجيل للعودة على الرحلة الاستثنائية المشار اليها بناء على المعايير التالية:



١- للمواطنين المصريين فقط.

٢- العالقين من المتواجدين فى السلطنة بصفة مؤقتة من واقع تأشيرة الدخول ممن تقطعت بهم سبل العودة الى الوطن و لا يتوفر لديهم مكان لللاقامة.

٣- ليست لحاملى الاقامات او العاملين او الزيارات العائلية او الدارسين ممن يتوفر لديهم مكان للاقامة.

٤- يتم ملىء استمارة التسجيل التى ستوضع على الصفحة والتقدم بها الى السفارة، ومعها صور صفحتى البيانات الشخصية والتأشيرة.

٥- بعد الفحص بالسفارة، يحصل المطابقون للمواصفات على ختم وتأشيرة الموافقة على نفس الاستمارة، ويتم التوجه بها الى مكتب شركة مصر للطيران لشراء التذكرة.

٦- يمكن تسليم الاستمارة ومرفقاتها باليد فى السفارة او تحميلها وإرسالها مع صور المرفقات على inbox صفحة السفارة او على رقم الفاكس 24603626

٧- تغادر الطائرة مطار مسقط فى تمام الساعة 4:30 فجرا من يوم السبت 28 مارس الجارى، والتواجد بالمطار قبل موعد الاقلاع بثلاث ساعات.

٨- سيتم تطبيق اجراءات الحجر الصحى عند الوصول الى مطار القاهرة، والتى قد تتضمن الحجز لمدة ١٤ يوم حال الاشتباه فى اى إصابة.