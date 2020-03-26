شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يبعث ببرقية تعزية إلي رئيس إندونيسيا فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تعزیة إلى الرئیس جوكو ویدودو رئیس جمھوریة اندونیسیا، عبر فیھا عن خالص التعازي وصادق المواساة لوفاة المغفور لھا والدته سائلا المولى عز وجل أن یتغمدھا بواسع رحمته ویسكنھا فسیح جناته. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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