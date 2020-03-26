شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم من موقع حادث الطريق الدائرى الإقليمى الذي راح ضحيته 17 متوفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الطريق الدائرى الإقليمي بنطاق منطقة الصف في محافظة الجيزة، بالقرب من بوابة حلوان، حادثا مروعا نتيجة لتصادم تريلا بمقطورة بـ 14 سيارة ملاكى وميكروباص وربع نقل، نتج عنها وفاة 17 شخصا وإصابة 15 آخرين، ونقلوا إلى مستشفيات حلوان والصف وأطفيح بواسطة العديد من سيارات الإسعاف.

وأمرت النيابة العامة بحبس سائق السيارة النقل المتسبب فى حادث التصادم الذي وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بالطريق الدائري الأقليمي، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بإجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة له.

وتقوم أوناش الإدارة العامة للمرور، بعمليات رفع آثار الحادث بالتعاون مع قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة، وسط تواجد اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور للإشراف على عملية تنظيم السيارات مرة آخرى، وتستمر عمليات البحث بين السيارات المنكوبة.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

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كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الدائري الإقليمي جنوب الجيزة بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وانتقل اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور وقيادات مديرية أمن الجيزة لموقع حادث الطريق الدائري الإقليمي جنوب الجيزة، لمعرفة ملابسات الواقعة والوقوف على تفاصيلها.

وكانت النيابة العامة، صرحت بدفن جثث الضحايا بعدما طبلت تسلمت تقرير مفتش الصحة حول حالة كل ضحية، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لسماع أقوالهم.

وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث، وعرضها على مهندس فني لفحصها. ألقت مباحث الجيزة القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الاصطدام بعدد من السيارات، مما أسفر عن مصرع 18 شخصا، وإصابة 12 آخرين، بالطريق الدائرى الإقليمى فى الجيزة بالقرب من بوابة حلوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، تمهيدا لاحالته إلى النيابة للتحقيق.