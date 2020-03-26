شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل 655 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 4089 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المعنية فى دولة إسبانيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 655 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل الإجمالي إلى 4089 حالة.

وتتوقع إسبانيا اليوم الخميس، المزيد من إجراءات الحجر الصحي العام بعدما وافق البرلمان في الساعات الأولى من صباح اليوم، على تمديد العمل بحالة الطوارئ بعد جلسة نقاش مطولة.

وصوت البرلمان بالموافقة على تمديد إجراءات الطوارئ، التي تشمل فرض الحجر الصحي العام أي إلزام السكان بالبقاء في منازلهم باستثناء الخروج لشراء المستلزمات الأساسية من الغذاء والدواء أو العمل، لمدة 15 يوما أخرى حتى 12 أبريل نيسان.

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