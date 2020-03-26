شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يقرر وقف 5 شركات صرافة لمدة عام بسبب ارتكابها مخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى بأنه تقرر إيقاف 5 شركات صرافة عاملة بالسوق المصرية لمدة عام بسبب مخالفتها قواعد العمل المصرفي التي حددها البنك المركزى، وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق ان الشركات التي تم إيقافها هي الشرقية للصرافة، بروكسل للصرافة ، روكسى الدولية للصرافة . روما للصرافة وكوين للصرافة. وأكد المصدر انه لم يتم شطب اي شركات وان القرارات التي صدرت تقتصر على إيقاف الشركات المذكورة لمدة عام.



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