شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخصص ٤ رحلات جوية لنقل ٧٥٠ من مواطنيها بالغردقة إلى موسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي أن السائحين والمواطنين الروس المتواجدين بالبحر الأحمر سيغادرون مطار الغردقة الدولي على متن ٤ رحلات جوية بمعدل رحلتين، الخميس والجمعة، لعدد ٧٥٠ مواطنًا روسيًا.

ومن المقرر أن تغادر الرحلات إلى مطار العاصمة موسكو، حيث أن هذه الرحلات خصصتها الحكومة الروسية لنقل مواطنيها الذين يتواجدون بالبحر الأحمر.

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فيما تتواصل عمليات مغادرة السائحين من مختلف الجنسيات الأخرى إلى بلادهم بعد انتهاء إجازاتهم السياحية بمنتجعات البحر الأحمر.

وقدرت مصادر سياحية إجمالي عدد السائحين الذين غادروا البحر الأحمر لبلادهم منذ الأسبوع الماضي بنحو ٧٠ ألف سائح بعد تعليق مصر استقبال الرحلات الدولية.

ومن جانبه، أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، الخميس، أن آخر سائح سيغادر المحافظة في ١ أبريل المقبل.