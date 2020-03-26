شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: نحرص على عدم تأثر الوضع الاقتصادي أثناء تطبيق حظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنه تم البدء بتطبيق قرار حظر التجوال مساء الأربعاء بحسم، مضيفًا أنه كان هناك استجابة كبيرة من المواطنين.

وأشار الوزير، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى أنه تم تحرير عدد من المخالفات، وتم مراعاة الحالات الاستثنائية التي يتم تسييرها.

وشدد وزير الداخلية على الحرص أثناء تطبيق الحظر على عدم التأثير على الوضع الاقتصادي، وكذا توفير المستلزمات للمواطنين.