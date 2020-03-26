شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تواصل حملاتها على المقاهي.. وتغلق 11537 مركز تعليمي في 9 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس «كورونا»، والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي والكافيتريات وكذا مراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا».

وأسفرت تلك الحملات عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من أماكن الأنشطة التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية ليصبح إجمالي عدد المراكز التعليمية التي تم استهدافها وغلقها على مدار 9 أيام، 11537 مركز تعليمي.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.