شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ليست الأولى.. دول عربية فرضت حظر التجوال للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت العديد من الدول إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد«كوفيد 19»، وفرضت العديد منها حظر التجول، للحد من انتشار الفيروس في البلاد، وذلك بعد وصول حالات الإصابة بالفيروس إلى مئات الآلاف حول العالم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقاري لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، ومد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص لمدة أسبوعين، وغلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

مصر لم تكن الوحيدة التي فرضن حظرًا للتجوال كإجراء احترازي ضد الفيروس.

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أعلنت الحكومة الموريتانية، الخميس الماضي، فرض حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد، ابتداءً من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباحًا بالتوقيت المحلي، ضمن إجراءاتها للوقاية من فيروس كورونا، وأنه سيجري اتخاذ كل التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة على مستوى الأسواق والشوارع والساحات العامة، ضمانا للالتزام بتنفيذ هذه الإجراءات.

وفي محاولة من الحكومة العراقية، للحد من انتشار فيروس كورونا، فرضت السلطات العراقية، حظرًا للتجول من 17 وحتى 24 مارس، باستثناء نقل البضائع داخل البلاد.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تطبيق حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد من السادسة صباحا، ابتداءً من الأربعاء الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا، وكلف الجيش بتيسير دوريات في الشوارع لضمان الالتزام.

كما أصدر عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، قرارًا يقضي بحظر التجول في أرجاء البلاد، ابتداءً من صباح السبت الماضي، موضحًا ان هذه الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، وتم منع التنقل بين المحافظات وعزل العاصمة عمان عن بقية أنحاء المملكة، ومنع التجمعات لأكثر من 10 اشخاص، وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر بالحظر الجزئي للتجوال في أنحاء البلاد بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، ويقضي هذا الإجراء بمنع الدخول أو الخروج من الرياض ومكة والمدينة، فضلًا عن منع الانتقال بين مناطق المملكة بدءًا من الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الوكالة أن الأوامر التي أقرها الملك سلمان وسّعت أيضا حظر التجول المفروض بالمدن الثلاث لمدة 21 يوما، ليبدأ من الساعة الثالثة عصرًا بدلا من السابعة مساء.