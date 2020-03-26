شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 11 محلاً خالفوا حظر التجوال.. ووفاة أمين شرطة أثناء عمله بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة البحيرة، أمس الأربعاء، بعملية تطهير وتعقيم الشوارع في محيط مبنى المحافظة والشوارع الرئيسية في مدينة دمنهور، وغلق 5 محال في مركز إدكو لمخالفتهم لمواعيد حظر التجوال، كما تم غلق وتشميع 6 محال في مركز رشيد لمخالفة مواعيد الغلق، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

وتوفى أمين شرطة بمركز شرطة إيتاي البارود، متأثرًا بإصابته بجلطة في القلب أثناء قيامه بمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بقرية نكلا العنب بقرار حظر التجول، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي.

وصرح المستشار أسامة فودة، رئس نيابة إيتاي البارود الجزئية بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وكان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود بوصول عبده فاضل عبدالرحمن، 40 سنة، أمين شرطة بنقطة شرطة نكلا العنب، إلى المستشفى العام، جثة هامدة، نتيجة إصابته بجلطة في القلب، وتبين أنه أثناء قيام أمين الشرطة المتوفى بعمله في تنفيذ قرار حظر التجول سقط مغشيًا عليه وتوفى، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين إصابته بجلطة في الشريان التاجي أدت لوفاته.