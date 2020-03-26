شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الضرائب» يوضح نظام عمل المصالح أثناء فترة حظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية، تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمصلحة الضرائب ضد انتشار فيروس «كورونا» المستجد، التي من شأنها الحفاظ على سلامة وأرواح الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وقال «عبدالقادر» في بيان، الخميس، إن العمل مستمر بمصلحة الضرائب وجميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات وفي المواعيد الرسمية، وأنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء باستمرار العمل بقرار تخفيض العمالة، واستثناء بعض الفئات، فلقد تم التناوب بين العاملين، مع الحرص على عدم الإخلال بحسن سير العمل بالمأموريات المختلفة وسرعة إنجاز الإجراءات، وخاصة ونحن في موسم الإقرارات الضريبية، وذلك في ضوء المستجدات المتعلقة بقرار حظر التجوال.

وأضاف أنه تم تعديل مواعيد العمل بمركز الإتصالات المتكامل للمصلحة تماشياً مع توجهات الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد، لتكون مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت، حيث يقدم المركز كل الدعم والمساعدة لتقديم الٌإقرارات الضريبية إلكترونياً، وكذلك يقوم بالإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات من خلال مجموعة مدربة ومتميزة من العاملين بالمصلحة، وذلك من خلال الإتصال على رقم 16395

وأشار رئيس المصلحة إلى تشكيل غرفة مركزية لمتابعة أية مستجدات بشأن تداعيات فيروس كورونا المستجد تحت إشراف رئيس المصلحة وتتولى هذه الغرفة القيام بالمتابعة المستمرة للمستجدات الخاصة بتداعيات فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية، التي تم إنشاؤها لمتابعة أية مستجدات لفيروس كورونا على مستوى المنطقة أو القطاع بالمصلحة، وتقوم الغرف الفرعية بالإبلاغ الفورى للغرفة المركزية عن أية مستجدات

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وأوضح أن وزير المالية وجه بضرورة تكاتف الجهود، والعمل على قلب رجل واحد للتغلب على الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وكذلك تقدير الوزير لجهود العاملين بالمصلحة وإلتزام الممولين ،وحرصهم على أداء الضريبة المستحقة عليهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز ميزانية الدولة مما يمكنها من تخطى الأزمات بأمان وتوفير كافة الالتزامات الناتجة عن هذه الأزمات.

وقال إن المصلحة قامت بأعمال تعقيم وتطهير كافة المناطق والماموريات الضريبية للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19) ،موضحاً أن أعمال التعقيم والتطهير تمت وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير، وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، مضيفاً أنه تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة على جميع العاملين، ويتم إجراء عملية التعقيم بشكل يومى، مشيراً أنه يتم وضع المطهرات في أماكن التجمعات بالمأموريات وبجوار دورات المياه، وتوزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل موظف على نفقة المصلحة .

تابع «عبدالقادر»: «أولويتنا الأولى هي الحفاظ على صحة وسلامة كافة الممولين والمحاسبين والعاملين»، مناشدًا الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وخاصة مع إلغاء رسوم الدخول على المنظومة الإلكترونية لهم خلال هذا العام لتشجيعهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، كما أنهم يستطيعون سداد الضريبية المستحقة عليهم أون لاين دون الحاجة للذهاب للبنك، هذا بالإضافة إلى صدور قرار بمد فترة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين حتى ١٦ أبريل القادم، كل ذلك منعا للزحام بالماموريات الضريبية حفاظا على سلامة الممولين والعاملين«.

وتوجه «عبدالقادر» بالشكر إلى جميع العاملين بمصلحة الضرائب على الجهود التي يبذلونها من أجل نجاح موسم الإقرارات الضريبية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا على إشادة وزير المالية بدورهم، ووصفه إياهم بـ«جنود الوطن» الذين عليهم مسئولية عظيمة، حيث أن الحصيلة الضريبية تمثل أكثر من ٧٠ % من موارد الخزانة العامة للدولة، مطالبًا إياهم باتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم وكافة المتعاملين معهم من ممولين ومحاسبين«فالعاملون بمصلحة الضرائب هم أغلى وأثمن ما تمتلكه المصلحة من موارد».

وناشد رئيس مصلحة الضرائب الجميع بالالتزام بتطبيق قرار حظر التجوال، الذي أصدرته الحكومة لتفادي تداعيات أزمة فيروس «كورونا».