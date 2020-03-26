شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام حظر التجوال.. تأخر وصول القطارات وركاب أعلى الأسطح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قطارات مترو الأنفاق، زحامًا شديدًا، أمس الأربعاء، قبل تطبيق قرار الحظر من السابعة مساءً حتي السادسة صباحًا، في الوقت الذي شهدت السكة الحديد فيه ارتباكًا في التشغيل، بالإضافة إلى الزحام الشديد صباحًا وقبل الحظر، وبشكل خاص في خطوط المناشي ومنوف، في الوقت الذي لم تقم فيه الهيئة بزيادة العربات في قطارات الخطوط المزدحمة، التي تخدم الموظفين والعمال.

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كما فشل عدد من قطارات الوجه القبلي في الوصول إلى المحطات في الموعد المحدد قبل الحظر، ومنها قطار ٢٠٠٣، الذي وصل أسوان الساعه ٨ مساءً، كما توقف في المنيا نحو ٤٥ دقيقة، وأيضا قطار ٩٧٨ أسوان / القاهرة.

ووجه الفريق كامل الوزير الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بزيادة عدد القطارات وتقليل التقاطر خاصة قبل مواعيد الحظر، وشدد على رفع درجة الاستعداد في جميع المحطات والاستمرار في أعمال التطهير في المحطات والقطارات.

من ناحية أخرى واصلت قطاعات وزارة النقل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كرونا في كافة الهيئات والشركات التابعة وفي وسائل النقل والمواصلات ومواقع المشروعات المختلفة.

تكدس على عربات السكة الحديد أول أيام حظر التجوال

تكدس على عربات السكة الحديد أول أيام حظر التجوال

تكدس على عربات السكة الحديد أول أيام حظر التجوال