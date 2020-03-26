شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: غلق المكتبات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختارجمعة، وزير الأوقاف، غلق مكتبة مسجد السيدة زينب ومكتبة المركز الثقافي بمسجد الميناء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومكتبة المركز الثقافي بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وسائر مكاتب الإطلاع سواء أكانت ملحقة بمسجد أم مستقلة بذاتها ابتداء من صباح الخميس، وذلك طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد.

واستطرد قائلا: «سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه، وأن يرفع الكرب عن البشرية جمعاء».

يأتي قرار وزير الأوقاف بغلق مكتبة مسجد السيدة زينب وجميع المكتبات التابعة للأوقاف على مستوى الجمهورية في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الأوقاف للإسهام في الحد من انتشار فيروس «كورونا» .