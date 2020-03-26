شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس معتدل الجمعة.. والقاهرة 24 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب الصعيد.

والطقس ليلاً لطيف على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما يتوقع الخبراء شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، نشطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد.

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وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «15– 24»، الإسكندرية «15– 21»، قنا «16- 34»، الأقصر «16- 35»، أسوان «19– 36».