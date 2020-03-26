شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة أول يوم حظر بالدقهلية: ضبط 150 شخصًا و10 سيارات مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الأمن بالدقهلية، في أول يوم حظر، من تحرير 160 محضر بنطاق المحافظة، بينهم محاضر لـ150 شخصًا، و10 سيارات.

كانت مديرية أمن الدقهلية نشرت الكمائن الثابتة والمتحركة في شوارع المنصورة وعلى الطرق العامة بين المراكز والمدن.

Advertisements

وتفقد اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، واللواء سيد سلطان، مدير المباحث، انتشار القوات بالكمائن، وحث الضباط على تطبيق الحظر بكل دقة وحزم وعدم السماح باختراقه، والتعامل بأسلوب لائق مع الفئات المستثناه من الحظر.

وتمكنت القوات من ضبط 150 شخصًا اخترقوا الحظر وتواجدوا بالشوارع في الوقت المقرر من السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحا، كما تم ضبط 10 سيارات كانت تسير بالشارع بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.

وعلى الصعيد نفسه، قام الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، بتفقد إجراءات تطبيق الحظر بشوارع المنصورة.

وأشاد المحافظ ونائبه بإلتزام أبناء محافظة الدقهلية ووعيهم في الإلتزام بتنفيذ إجراءات الدولة الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.