شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة تكشف موقف الحالات المصابة بـ«كورونا» لرئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، إلى عرض من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول موقف الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، وجهود التعامل معها.

وأوضحت الوزيرة أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تسجيل 456 حالة بفيروس «كورونا» المستجد في مصر حتى مساء أمس، من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

وأشارت الوزيرة إلى تم التوسع في عدد المعامل بالمحافظات ليصل إلى (21) معملاً بمحافظات الجمهورية.