شكرا لقرائتكم خبر عن لاحتمالية نقلها «كورونا».. فحص القطط والكلاب القادمة والمغادرة بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مسؤولو الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الخميس، إجراء الفحص الطبي على الحيوانات الأليفة من القطط والكلاب القادمة لمصر والمغادرة لها بصحبة الركاب، والكشف عليها ضد فيروس كورونا المستجد، وإلزام الحجر البيطري بالمطارات والموانئ، بالتأكد من هذة الفحوصات.

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وكشف المنشور الخاص بالقرار والذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أنه تحسبًا لإحتمالية ثبوت قابلية الحيوانات الأليفة لانتقال الإصابة بالمرض، تم التنبيه على مسؤولي الحجر البيطري بضرورة التنسيق مع مسؤولي معهد بحوث صحة الحيوان، لإجراء الفحص المعملي على جميع الحيوانات الأليفة القادمة والمغادرة لمصر بصحبة الركاب ضد فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد الدكتور وحيد رفعت، نقيب الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، أنه تم تنفيذ القرار من خلال مسؤولي الحجر البيطري بالغردقة، حيث تم السماح بمغادرة عدد من الحيوانات الأليفة من القطط والكلاب بصحبة السائحين والأجانب الذين كانوا يقيمون بالغردقة بعد إجراء الفحص البيطري، وثبت خلو حيواناتهم من فيروس كورونا.

فيما طالب «رفعت» الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، باستثناء سيارة إسعاف الخدمات البيطرية بالغردقة من قرار حظر التجول، وذلك لنقل أي حالات حوادث طارئة للكلاب والقطط لمركز الرعاية بمدينة الغردقة لعلاجها وإنقاذها.