بـ كيلو ونصف هيروين وفودو.. القبض على 5 من تُجار الكيف بالمرج والشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على 5 أشخاص بالقاهرة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بطريق (مصر/الإسماعيلية الصحراوي) بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنت من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة) حال استقلالهما سيارة قيادة الأول بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، والهاتفان للاتصال بعملائها.

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كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول – ميزان حساس) وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تم ضبط عاطلين اثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما ( كمية من الفودو المخدر وزنت 750 جرام - كمية من البودر المخدر وزنت 5 جرام - مبلغ مالي- هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.