مخدرات وسلاح وذخيرة.. الأمن العام يلاحق الخارجين عن القانون بقرية كوم النور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة قوات الأمن بحملة أمنية مكبرة استهدفت قرية كوم النور بدائرة مركز شرطة ميت غمر، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار المواد المخدرة. وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 2 بندقية آلية، مسدس ، فرد خرطوش، 52 طلقة مختلفة الأعيرة وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 51،500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جرام. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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