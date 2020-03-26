محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصوي وعلاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات وكذا مراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا المُستجد".
وأسفرت تلك الحملات عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من أماكن الأنشطة التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية، ليُصبح إجمالي عدد المراكز التعليمية التي تم استهدافها وغلقها على مدار تسعة أيام 11537 مركزا تعليميا.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر على مدار 9 أيام.. الداخلية تُغلق 11 ألف مركزا تعليميا على مستوى الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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