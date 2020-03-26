إعلان عبر الإنترنت يوقع عصابة نصبت على مواطن في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، في ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامهما بإدارة مكتب لاستقطاب حاملي الجنسيات الأجنبية القادمين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية) بإدارة مكتب لاستقطاب حاملي الجنسيات الأجنبية القادمين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة واستغلالهم بإلحاقهم للعمل بالمنازل والمزارع، وإنهما في طريقهما للتقابل مع مجموعة من الشباب والفتيات من حاملي الجنسيات الأجنبية القادمين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة لاستغلالهم وإلحاقهم بالعمل بالمنازل والمزارع بمنطقة ميدان العباسية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وقطاعات الأمن العام والأمن الوطني ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المذكوران وبصحبتهم 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية.

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وبمواجهة المتهمان أقرا بقيامهما باستقطاب واستغلال حاجة الفتيات والشباب للعمل وعدم مشروعية إقامتهم بالبلاد، وذلك نظير تقاضيهم مبالغ مالية تعادل نصف الأجر المتفق عليه وأنهما قاما بالإعلان عن ذلك المكتب عبر موقع للإعلان والدعاية على شبكة الإنترنت.

بمواجهة المجني عليهم أقروا أنهم لا يحملون ثمة مستندات دالة على شخصياتهم أو جنسياتهم وعدم حصولهم على إقامات شرعية بالبلاد، وأضافوا أن المتهمين سالفي الذكر قاما بالتواصل معهم واستغلال عدم مشروعية إقامتهم بالبلاد وحاجتهم للمال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النابة التحقيق.