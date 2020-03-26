15 أبريل.. الحكم في معارضة الفيشاوي على حكم حبسه لامتناعه عن نفقة ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت حكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الخميس، مد أجل الحكم في معارضة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة، في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور ابنته، لجلسة 15 أبريل.

كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، قد قضت غيابيًا بمعاقبة الفنان بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بـ20 ألفًا تعويض و50 ألفًا للمحاماة والمصاريف.