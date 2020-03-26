ادعى نفوذه.. ضبط شخص أوهم ضحاياه بتسهيل حصولهم على قرض بنكية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تمكينهم من الحصول على قروض بنكية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (مواطنين-مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بقيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم-مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج-سبق اتهامه في قضية نصب) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على قروض بنكية والحصول من المبلغين على 50 ألف جنيه كمُقدم لمبلغ 80 ألف جنيه مقابل تسهيل إجراءات حصولهما على قرض من أحد البنوك مدعياً نفوذه وعلاقاته بمسئولي البنك (على خلاف الحقيقة) إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.