ضبط مالكي مكتب سفريات بالإسكندرية بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالإسكندرية لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام شخصين (مالك مكتبين للسفريات - كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية - محكوم عليه فى قضية غش، المدير المسئول بمكتب سفريات كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذان من مقر الشركتين المشار إليهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما حال تعاملهما فى النقد الأجنبى بمقر الشركات المشار إليها وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

بمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما غير المشروع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.