القاهرة: ضبط شركة مستحضرات طبية "أخفت 100 كرتونة مطهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تمكنت مديرية التموين بالقاهرة، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط شركة مستلزمات ومستحضرات طبية بحي الساحل تقوم بعرض وبيع مستحضرات طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات وتم تحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على 100 كرتونة ديتول مطهر تضم 4800 عبوة سعة 120 مللي كما تم التحفظ على 12 كرتونة كحول تحتوي على 1728 عبوة سعة 100 مللي.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة التنفيذية، باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الأزمة في التربح بغير وجه حق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات المحافظ، بشن حملات على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع التجار من احتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة في أسعارها بدون مبرر بالتنسيق بين مديرية التموين ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.